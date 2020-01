Jossmery Toledo, la suboficial de tercera que hace unas semanas despertó la polémica tras ser sometida a un proceso disciplinario por haber usado el uniforme de su institución para un video de Tik Tok, apareció en una emisora radial para contar un poco más de su vida.

Por supuesto, la joven PNP no se libró de ser consultada por lo ocurrido, y contó brevemente que antes no podía referirse al tema ni dar entrevistas. Sin embargo, agradeció las muestras de apoyo que ha recibido desde aquel momento. “Tengo bastante público que me apoya, estoy muy contenta por eso”, dijo en la cabina de Radio La Zona.

La policía también reveló una aparatosa anécdota que le ocurrió cuando se encontraba prestando servicio como policía de tránsito: la atropelló una cúster, y producto de ello le quedó un moretón en el brazo. Felizmente no pasó a mayores.

Por ahora, como contó en el citado medio radial, se encuentra enfocada en el deporte y el buen estilo de vida. Además, compartió con los oyentes algunas rutinas de ejercicios.

Recordemos que Toledo viene siendo investigada por la Inspectoría, la cual dictará la medida disciplinaria que recibirá.

