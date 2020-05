Rompió su silencio. El cantante Franco Chiesa confesó lo que vivió mientras estaba en una relación con la exsuboficial Jossmery Toledo, quien hace poco protagonizó varios ‘ampays’ con futbolistas del medio local.

“No es que me muera por fama porque siempre he estado luchando por mis canciones y al final, sin querer, terminé haciéndola famosa a mi exenamorada, que a mí mismo”, dijo el músico en 'Magaly TV, la firme’.

Chiesa sostuvo que él fue quien la animó para que sea influencer. “La quise ayudar, la volví mediática. Se me fue de las manos, porque en realidad yo le dije al principio, ¿te gustaría ser más influencer? Así que comencé a tomarle fotos y editar sus videos”.

EL CREADOR DEL VIDEO TIKTOK

El músico también contó que grabó el video en TikTok donde la suboficial de tercera de la PNP, Jossmery Toledo, desató una serie de reacciones en las redes sociales, tras aparecer primero con el uniforme de la institución y luego con un sexy vestido luciendo su contorneada figura.

“Le grabé el TikTok, si pudiera retroceder el tiempo no lo hubiera hecho. Ese TikTok lo hice tan perfecto tan literal, no fue de un celular, sino de una cámara. Lo grabé unas 50 mil veces y dije esta es la toma perfecta y al final reventó”, reveló el cantante urbano.

Por si fuera poco, Franco Chiesa aseguró que estaban tan enamorados que ella se tatuó su nombre en su abdomen.

“Yo la conocí con el cabello chiquito, siendo policía y me enamoré de ella. Igual me decían: ‘oye, tú puedes estar con otra chica más simpática’ y les respondía que por Dios la veo tan hermosa. Yo la amé de verdad”, manifestó.

SE PUSO MAL TRAS TERMINAR SU RELACIÓN

Luego que terminaron su relación y Jossmery Toledo fue 'ampayada con Christopher Olivares, el reggaetonero sostuvo que se sintió a morir porque ella fue una de las personas más importantes en su vida.

“Me sentí mal que hasta vomité. EL día que vi eso, se me bajó la presión. Es difícil ya no ir al gimnasio con ella ni a la playa”, refirió.

JOSSMERY TOLEDO EN MÉXICO

El pasado 12 de marzo la expolicía Jossmery Toledo sorprendió a todos en sus redes sociales con impactantes imágenes en un viaje que realizó a México.

Ella habría arribado en Cancún para unas vacaciones. Sin embargo, el programa ‘Magaly TV, la firme’, reveló que antes de llegar al caribe mexicano habría pasado por la ciudad de Jalisco, donde juega Anderson Santamaría en el Atlas Fútbol Club.

Ambos habrían intercambiado varios comentarios en redes sociales. Incluso la expareja de la abogada, Franco Chiesa, indicó que ella habría estado en conversaciones con un seleccionado peruano.

Videos de Instagram difundidos en el programa de Medina mostraron las coincidencias entre el paso de Toledo por tierras aztecas y Santamaría.

