Para sorpresa de muchos, el futbolista Jean Deza compartió una historia en su cuenta de Instagram en la que se ve muy cariñoso junto a Shirley Arica, mostrando que ambos habrían retomado su relación pese a que en los últimos días se lucía con la modelo Jossmery Toledo, quien era su pareja desde hace unos meses.

Tras la viralización de las imágenes, Toledo utilizó su red red social para indicar que hasta esa mañana, ellos eran pareja y que incluso el habría salido de su casa para verse con la modelo.

Jean Deza, actual jugador de Binacional publicó en su cuenta de Instagram un video muy cariñoso junto a su expareja, Shirley Arica. FOTO: Instagram/Jean Deza

“Lo único que diré es que yo si vivía con Jean, hasta hoy en la mañana (miércoles) que se fue a entrenar y me quedé sorprendida de lo que hizo. Yo si di lo mejor de mí, traté de apoyarlo en todo y me quedo tranquila con eso”, aseguró Jossmery a través de su Instagram.

También dijo que ahora si podrá desenvolverse como siempre ha querido, dejando entrever que junto al jugador no podía. “Espero que su pareja actual lo ayude a ser mejor en todo, éxitos para los dos” (...)”Ahora si podré hacer las cosas que tanto me gustaba como entrenar, estudiar, trabajar y más cosas que no podía hacer”, agregó.

