La modelo Jossmery Toledo, acostumbrada a compartir sus actividades en redes sociales, aseguró que los viajes que ha realizado al extranjero los ha hecho con su propio dinero y descartó así que acepte regalos de esa naturaleza de parte de terceros.

“¿Tú me has visto con alguien en otro país? (me he ido) con mi plata, por favor. Trabajo para viajar”, aseguró enfáticamente en entrevista con el programa online “¿Tú quieres show’?”.

La modelo indicó que ella suele viajar en compañía de sus amigas y aseguró que no se ha topado con personas que le propongan pagarle su boletos aéreos o estadías.

“Yo pienso que si un hombre te pone (un viaje) a otro país, ya estás predispuesta a estar con esta persona, en cambio si no te paga nada, si quieres estás (con él), y si no, no. Es tu decisión”, afirmó.

Toledo dijo también que cuando tiene una relación prefiere que los gastos sean compartidos a medias. “Yo siento que, si un hombre te pone todo, te limita a hacer tus cosas y siente que eres de su propiedad. Por eso, chicas, no se dejen dominar”, afirmó.

