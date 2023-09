Jossmery Toledo, quien se mantiene alejada de los reflectores desde que fue ampayada con Paolo Hurtado, utilizó sus redes sociales para hablar sobre su radical cambio de voz por el uso de anabólicos.

La expolicía abrió la caja de preguntas para responder las dudas de sus seguidores y no faltaron aquellos que mostraron su curiosidad por su voz gruesa. Al respecto, ella aclaró que esta no volverá a la normalidad.

“Me dicen: ‘Jossmery por qué tu voz está más ronca, más gruesa’. Acostúmbrense porque va a estar así lamentablemente”, explicó la exintegrante de ‘Esto es Guerra’.

Tras ello, Jossmery Toledo aprovechó la oportunidad para aconsejar a sus fans a no usar anabólicos ya que corren el riesgo de sufrir cambios en su voz tal como le pasó a ella.

“Tuve un mal asesoramiento en el tema de los anabólicos, porque obviamente quiero competir, entonces por eso tienen que asesorarse bien. Las personas que no quieren competir no les recomiendo utilizar nada de fármacos, por eso tienen que informarse bien. No lo hagan por hacer por favor sino van a quedar así o peor”, sostuvo la modelo, demostrando así que está resignada con el cambio de su voz.

¿CÓMO ERA LA VOZ DE JOSSMERY TOLEDO?

Jossmery Toledo reveló el verdadero motivo por el que su voz ha cambiado. La expolicía declaró para las cámaras de ‘Amor y Fuego’ y aceptó que la asesoraron mal durante su preparación para un concurso de fisicoculturismo.

“Voy a hablar sobre mi experiencia. Actualmente no estoy usando algo (anabólicos), pero anteriormente sí y tuve mal asesoramiento, por eso digo que hay que informarse”, expresó Jossmery.