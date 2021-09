Jossmery Toledo utilizó sus redes sociales para expresar su indignación y molestia por la falta del servicio de agua en San Juan de Lurigancho, distrito donde reside junto a sus padres, desde el día sábado tras el nuevo aniego en la avenida Tusílagos con Próceres de la Independencia.

“Está bien nos pueden cortar unos días pero si dicen que nos va a venir el agua entonces hay que creer en eso. No sé cuántos días no me voy a bañar, estaremos con trapitos secándonos, pero necesitamos agua”, dijo la modelo visiblemente molesta.

La influencer criticó a Sedapal por anunciar el parcial restablecimiento del servicio de agua; sin embargo, esto no se cumplió. “Sacó un comunicado diciendo que iba a haber agua a partir de las 3 de la tarde, a mi casa no ha llegado agua, en ciertas zonas tampoco a llegado agua”, comentó.

“La gente está desesperada al igual que yo. Todos sabemos que el agua es una necesidad básica para la higiene, para la alimentación, para todo”, agregó la expolicía.

“No es posible que nos estén tomando el pelo. Nosotros pagamos el servicio de agua y no es para que nos estén cortando”, arremetió la modelo.

