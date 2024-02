La modelo Jossmery Toledo ha explicado públicamente el motivo detrás del depósito de 5 mil soles realizado por el futbolista Paolo Hurtado. En declaraciones exclusivas, Toledo reveló que el dinero fue después del ampay.

El programa de espectáculo ‘Magaly TV La Firme’, no dejó pasar la oportunidad para bromear sobre el asunto, comparando los montos depositados por Hurtado con los de otros personajes mediáticos como Christian Domínguez y Cristian Cueva.

Toledo, por su parte, no dudó en entrar al juego, revelando que los depósitos de Hurtado ascendían a 5 mil soles, desmintiendo las cifras mencionadas anteriormente: “Él me tuvo que pagar porque salió el ampay y yo no trabajaba. No fue antes del ampay, fue después. Luego yo empecé a trabajar y no le gustó. Y a mí también me aburrió”, mencionó.

Sin embargo, durante la entrevista, la conductora cuestionó a Toledo sobre su elección de involucrarse con un hombre casado, señalando su desaprobación hacia este tipo de comportamiento. Ante esto, la influencer admitió su error y su ingenuidad al creer las palabras de Hurtado sobre su supuesta separación.

“La verdad, yo sí me equivoqué, yo lo acepté. Él me decía que se estaba separando, me mostraba pruebas y yo obviamente le creía, porque me mostró conversaciones. Estaba enamorada, ciega. Sé que fue el ampay del año y el error de mi vida del año”, acotó.





