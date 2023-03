El romance entre Paolo Hurtado y Jossmery Toledo fue hecho público ayer, martes 21 de marzo, a través de un ampay emitido en el programa Magaly TV La Firme. Sin embargo, la relación tendría, por lo menos, varias semanas y habría sido exhibida por la expolicía en sus redes, esto sin etiquetar al popular ‘Caballito’ claramente.

En su Instagram, la expareja del futbolista Christopher Olivares respondió un comentario de su visita a Cusco diciendo que estaba “bien acompañada, por si acaso” y publicó una foto con un “te amo, Joss” escrito en un espejo empañado con la canción Cairo de Karol G, que en su coro dice: “mis amigas me dicen que él es medio perrito (...) Dije que solo sexo una vez, no repito, pero quedarme en tu cama es mi plan favorito. No estoy enamorada, pero falta poquito”.





Jossmery Toledo anunciando que estaba acompañada en el Cusco (Captura de pantalla: Instagram/ @jossmerytol)





La también expareja de Jean Deza, compañero de equipo del ‘Caballito’ en el club Cienciano del Cusco, publicó en sus historias de Instagram en los últimos días un ramo de rosas rojas junto a una bolsa de regalo de una reconocida tienda de flores del país.





Historias de Jossmery Toledo (Capturas de pantalla: Instagram @jossmerytol)





Hasta el cierre de esta nota, ni Paolo Hurtado ni Jossmery Toledo se han pronunciado sobre este affaire, pero quien sí lo hizo fue la actual esposa del futbolista y madre de sus tres hijos: “Necesito estar tranquila porque tengo un embarazo de riesgo. Después de esto, habrá un antes y un después. Muchas gracias por el apoyo, pero debo ser fuerte porque mis hijos me necesitan. Yo no soy figura pública, yo no tengo por qué dar ninguna declaración”.





