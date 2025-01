Jossmery Toledo desmiente a tiktoker sobre polémico viaje a Colombia: "Me dijo que me iba a pagar todo"

Un viaje que prometía ser una colaboración entre influencers terminó en una controversia pública. El tiktoker Arturo Fernández, conocido como 'Neutro', reveló detalles de su viaje a Colombia con Jossmery Toledo, generando una ola de comentarios.

Según Neutro, la expolicía tuvo una serie de exigencias que lo sorprendieron. Jossmery, por su lado, argumenta que todo fue parte de un acuerdo de colaboración.

En una entrevista con Giancarlo Granda, Neutro relató que invitó a Jossmery a un viaje a Colombia con otras figuras de las redes sociales. Inicialmente, todo parecía ir bien, ya que ambos acordaron colaborar debido a su popularidad. Neutro se comprometió a cubrir los gastos de pasajes, alojamiento y otros requerimientos de Jossmery y su amiga.

Sin embargo, al llegar a Colombia, las cosas tomaron un giro inesperado. Según Neutro, Jossmery mostró su descontento al ver el lugar donde se hospedarían. "'A la llegada, se transformó en la tomba. Me dijo: '¿Airbnb? ¿Perdón?'", contó Neutro, explicando que en realidad se trataba de un hotel con habitaciones separadas.

Las exigencias no terminaron ahí. Neutro también mencionó que Jossmery solicitó un yate exclusivo para ir a una isla privada, a lo cual él accedió.

Además, durante una salida nocturna, mientras Neutro pedía bebidas de un precio considerable (alrededor de 800 soles), Jossmery habría pedido un trago que costaba 4 mil soles. "'Cuando le digo qué quieres tomar, me señala un trago de 4 mil soles. Ahí me dije ' está loca, está mal'. Yo me reí nomás, pero mis causas como que se paltearon un poco", relató Neutro.

Estas situaciones llevaron a Neutro a decidir continuar el viaje por separado, aunque aseguró que quedaron en buenos términos. "Quedamos en buenos términos, pero no la vuelvo a llevar de viaje", concluyó.

SE DEFIENDE

Ante las acusaciones de Neutro, Jossmery Toledo respondió en el programa 'Amor y Fuego', aclarando que el viaje fue parte de una colaboración con el tiktoker. "Fue una colaboración porque obviamente quería pantalla, quería televisión", afirmó.

Jossmery explicó que aceptó la invitación porque Neutro se ofreció a cubrir todos los gastos: "Me dijo: ‘Te voy a pagar todo, te voy a pagar el hotel’ porque a las finales era un programa de él y él genera ingresos con eso”.

En cuanto al incidente del trago de 4 mil soles, Jossmery aclaró que fue una broma de su amiga. "La que quería trago era mi amiga y por molestar, a ver, supuestamente él se la daba de platudo. Mi amiga lo dijo de broma y él como que se asombró, se miró a la cara con el otro amigo”, explicó.

Jossmery también expresó su molestia por la forma en que Neutro manejó la situación públicamente. “Cuando él estaba dando la entrevista, yo le dije: ten cuidado con lo que hablas. Pero como creo que le gusta la pantalla, le dije: ‘¡Quieres show! Te voy a dar tu show’”, comentó.

