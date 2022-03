Jossmery Toledo ahora vive de su trabajo como chica reality y aprovecha su popularidad para hacer ‘canjes’ con diversas marcas y empresas. Es así que esta vez se animó a hablar de una gran cicatriz que tiene en el brazo producto de un accidente cuando era policía.

La hoy modelo fue arrollada por una cúster cuando cumplía sus funciones como miembro de la Policía Nacional del Perú (PNP). Tras el accidente, la modelo quedó marcada de por vida, pero hoy con un ‘cherry’ su suerte podrá cambiar.

“Para mí significa mucho porque es una marca de combate, como lo dice, porque yo cuando era motorizada, algunos le dicen Fénix, pero en realidad yo trabajaba en Tránsito Sur 1, motorizada, una couster me atropelló y me fracturó”, contó la ‘combatiente’.

La modelo contó que el responsable del accidente no la auxilió y se dio a la fuga. Si bien no comentó el año en el que ocurrió el accidente, Jossmery dijo que hasta hoy “está no habido”. “El conductor no sé dónde estará porque todavía no hay datos de él ni rastros”, relató.

La chica reality había dicho que no le interesaba borrarse la cicatriz, pero ahora lo está haciendo como parte de un canje.

