Tras ser acusada por Paolo Hurtado de haber recurrido a la magia negra para seducirlo, Jossmery Toledo rompió su silencio para defenderse y no dudó en lanzar una fuerte advertencia al futbolista tras dejarla mal parada.

En declaraciones al programa ‘Amor y Fuego’, la exchica reality explicó las razones que la obligaron a quedarse callada desde que se destapó su escándalo de infidelidad con el pelotero, quien aún sigue casado con Rosa Fuentes.

“Yo he querido alejarme del tema, más que todo porque Rosa estaba embarazada y si pasaba algo, era mi culpa. Preferí evitar por respeto y porque estaba enamorada. He evitado este tema y me he perjudicado de manera tonta por estar enamorada porque seguíamos en una relación. Hace poco hemos terminado”, expresó la expolicía.

Jossmery Toledo también negó que haya sido la causante del fin del matrimonio entre el ‘Caballito’ Hurtado y la madre de sus hijos, por lo que le lanzó una advertencia instándolo a contar toda la verdad.

“Él debería decir la verdad o espera que yo lo haga, yo no soy de estar mostrando chats. (...) Me he quedado callada por una persona que no vale la pena. No vale la pena seguir callada por una persona que hasta hoy me sigue escribiendo”, advirtió la modelo evidentemente indignada.