Jossmery Toledo dio ayer una entrevista al programa Magaly TV: La Firme y contó detalles sobre su pasada relación sentimental con el futbolista Jean Deza. Como se conoce, ambos decidieron terminar el vínculo de forma escandalósa.

Y durante el diálogo, Toledo resaltó los celos de Deza, los cuáles se evidenciaron -indicó- cuando se negó a apoyar un posible ingreso de la modelo al programa ‘Esto es Guerra’.

“Habían propuestas (de ingresar a EEG), sí, y yo le comenté a él y me dijo: ‘No, Jossmery, no te veo para la farándula, los espectáculos, no sé’”, comentó la modelo.

Luego de su separación con el futbolista, Jossmery Toledo se mostró arrepentida de no haber aceptado la propuesta.

“Lamentablemente, yo dejé muchas cosas por él, dejé de trabajar”, refirió durante la entrevista con Magaly Medina, quien no dudo en hacerle notar su grave error.

Además de esta revelación, la ex policía contó detalles sobre las agresiones que recibió por parte del jugador y como fueron las últimas horas que mantuvo con él en su departamento.

Posteriormente ella lo denunciaría por agresiones física y psicológicas.

