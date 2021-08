Jossmery Toledo le respondió a Paula Manzanal tras acusarla de minimizarla por su clase social, luego de que la influencer dijera que la expolicía no era fina por haber viajado a Tulum.

“Nos hemos estado bromeando, pero son bromas de amigas que son internas. Yo a ella en ningún momento le falté el respeto”, dijo Jossmery en un video en su cuenta de Instagram.

La expolicía dijo que no minimiza San Juan de Lurigancho y aseguró que “si yo quisiera podría vivir en otro lado (...) Yo vivo con mis papás porque prefiero tenerlos conmigo. Yo no me avergüenzo vivir en San Juan de Lurigancho, me da igual”.

Jossmery también le recomendó a Paula que no sea “ridícula” por querer enviarle una carta notarial tras estos dimes y diretes. “Las autoridades tienen más importantes que hacer que ver este problema. Ella debería tener correa”, resaltó.

