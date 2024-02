Jossmery Toledo sorprendió a más de uno al reaparecer en televisión nada menos que en el programa de ‘Magaly TV: La Firme’ luego de su escándalo de infidelidad y enfrentamientos legales que protagonizó con Paolo Hurtado y Rosa Fuentes.

La expolicía no se salvó de las preguntas incómodas de Magaly Medina, quien le recordó que protagonizó uno de los mayores escándalos de infidelidad del 2023 al involucrarse sentimentalmente con el ‘Caballito’.

“Ha sido el error de mi vida, yo me equivoqué, él me decía que se estaba separando me mostraba pruebas hasta con su abogado. Antes del ampay me dijo que se estaba separando por eso nos expusimos”, empezó señalando la modelo.

Jossmery Toledo no pudo ocultar su incomodidad por haber sido criticada por todo el mundo, además de ser tildada de ser la tercera en discordia por Rosa Fuentes y dejó entrever que la empresaria ya habría perdonado a Paolo Hurtado.

“Acepto mi error y va ser la última vez que aparezca en ese tipo de cosas, no me siento cómoda, más que todo afectas a terceras personas no solamente eres tú, además que a las finales es que ellos están juntos, perdonan la infidelidad (…) Yo no perdonaría una infidelidad”, sostuvo la exintegrante de ‘Esto es Guerra’.









Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.





VIDEO RECOMENDADO: