El programa “Magaly TV: La Firme” presentó un informe en su reciente edición, donde se señaló que el cantante Josimar se habría apropiado del emprendimiento de otro peruano que vive en Estados Unidos.

Recientemente, el salsero recurrió a sus redes sociales para ofrecer “Jax”, un envase con salsa cevichera, pero resulta que este emprendimiento es una creación del empresario Arturo ‘El Conejo’ Alberca.

Medina explicó que “Jax” es el restaurante del peruano Arturo ‘El Conejo’ Alberca en Florida, Estados Unidos, pero en medio de la pandemia, él tuvo que cerrar las puertas de su negocio y meses después comenzó a vender una salsa cevichera para sus clientes. Estos envases también fueron promocionados por el propio Josimar para el público que vive en el mencionado país.

“Él (por Josimar) vende este emprendimiento como su creación, pero no era su idea. Hace 8 años que existe una cevichería que se llama ‘Jax’ y el no es el fundador. Esa ‘J’ no es por Josimar es porque así le puso el verdadero creador”, explicó Magaly en su programa de ATV.

“El creador de ‘Jax’ es el dueño de una cevichería en Florida, Estados Unidos, y en medio de la pandemia, él tuvo que cerrar su local y se le ocurrió envasar su salsa de leche de tigre y ahora resulta que Josimar lo vende y encima dice que la ‘J’ de ‘Jax’ en por Josimar”, dijo Medina muy indignada.

