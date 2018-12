Josimar tendrá su propia miniserie: "Mi papá no era como Luisito Rey"

Josimar Fidel, de la orquesta ' Josimar y Su Yambú', anunció que tendrá su seria autobiográfica. En conversación con el diario Trome, el cantante de salsa dio a conocer que la producción narrará su niñez y sus inicios en la música.

"En el 2019 se viene la película y serie de Josimar, que se verá por Netflix, y poder dar a conocer al mundo mi historia", resaltó el intérprete de 'La Mejor De Todas'.

"Surgir siempre es difícil, hay sangre, sudor y lágrimas. La miniserie será de 18 capítulos y contaré mi niñez y cómo llegué a formar mi grupo", agregó Josimar.

Por otro lado, el artista indicó que su papá si estará interpretado en la miniserie, pero marcó distancia con Luisito Rey, el malvado padre de Luis Miguel.

"Mi papá estará presente en la historia, siempre me apoyó, me llevaba al Conservatorio y me marcó su muerte", aseveró el músico.