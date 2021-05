El cantante de salsa y líder de ‘Josimar y su Yambú’, Josimar Fidel se enfrentó en la nueva secuencia de ‘El Artista del Año’ llamada Versus a la reconocida cantante criolla Lucía de La Cruz, que apareció en el escenario entre aplausos y ovaciones.

Ambos cantaron el tema ‘El Triste’, recordado por la interpretación del gran cantante José, José. Pese a la potente voz que demostró tener el salsero, no pudo contra la gran interpretación de la maestra de la música criolla.

Josimar quedó agradecido de poder haber cantado a su lado y aseguró que para él Lucía ya era la ganadora desde que llegó al set del programa.

“Fue una gala linda, me llevo algo muy lindo, cantar con una maestra de maestras que es Lucía, imagínense. Me conoce desde muy niño. No fue un versus, fue un honor y un placer cantar con Lucia, ella es la insignia de todo el Perú”, dijo Josimar emocionado.

“Todos quisiéramos llegar a esa edad y cantar como ella, interpretar como lo hace ella. Ya sabía que ella era la ganadora, pero quería demostrar de lo que estoy hecho. Me esforcé bastante y sé que fue el agrado de todos”, agregó el artista.

Aprovechó para felicita a Milett, quien se llevó el puntaje más alto de la noche convirtiéndose en la intocable. Premio que él se obtuvo durante dos galas seguidas.

“Milett lo hizo muy bien al lado de Diego Val, los dos la hicieron. Me gustó mucho su show”, señaló sin ninguna molestia por no haber perdido. Pero sí estuvo orgulloso de haber demostrado que sabe bailar. “Esto recién empieza”, dijo.

