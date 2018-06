Josimar renunció a 'El artista del año' y esta es la razón [VIDEO]

Renunció y es definitivo. Josimar ya no puede continuar en ' El artista del año ' y así se lo hizo saber a la conductora del programa, Gisela Valcárcel , durante una intervención que dejó sorprendidos a todos.

Ocurrió cuando la popular 'Señito' dio a conocer que el cantante había vencido a Alfredo Benavides en 'la sentencia', por lo que continuaría en la competencia.

"Gisela, te pido perdón por lo que te voy a decir. Ya no puedo seguir en el programa, ya no puedo postergar más los viajes que tengo. Son 8 galas que estoy acá", señaló el salsero.

"Estoy muy feliz, por he estado por capricho mío, pero mis productores me quieren matar. Te pido que me des permiso para retirarme del programa y darle mi espacio a Alfredo", sostuvo Josimar, quien en todo momento se mostró sincero y nervioso.

"Hay público peruano que me quiere ver en el extranjero y a ellos los estoy haciendo esperar, postergando mi viaje. Siento que ellos también merecen un respeto. Necesito estar con ellos", agregó.



Tras su manifestación, Gisela Valcárcel dijo que en el transcurso de la semana la producción del programa evaluará el pedido de Josimar.