Josimar y María Fe Saldaña retomaron su relación a mediados del año pasado luego de que este rompiera su efímero matrimonio con la cubana-estadounidense Yadira Cárdenas. Y si bien este y la extranjera siguen casados ante la ley, el salsero ya confirmó que el divorcio está en proceso.

“Yo estoy en proceso de divorcio, no es un tema legal, es algo que no funcionó y punto. (Sobre las críticas) A qué ¿artistas no critican? Es parte de la carrera que elegimos, no me molesta, ni me hago indiferente”, dijo a América Noticias.

Asimismo, negó que su novia de 23 años se encuentre por segunda vez embaraza de él. Contó que ambos tienen proyectos profesionales que tienen que realizar antes de ser de nuevo padres.

Sobre los planes de matrimonio con la joven, el salsero aseguró que luego de que salga del proceso de divorcio, será probable que se casen.

“Después de que me divorcie, van a haber anillos por montones, eso va a estar ahí”, aclaró sonriente.





