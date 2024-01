En el 2021, Josimar generó gran polémica en nuestro país luego de que se conociera que se había mudado a Estados Unidos pese a que María Fe Saldaña, su actual pareja, se encontraba embarazada.

Casi tres años después de desatar críticas por esta decisión, el salsero decidió romper su silencio y explicar por primera vez por qué tuvo que emigrar a tierras norteamericanas dejando a la joven sola en Perú.

Según explicó en una entrevista con Carlos Vílchez, su disquera era muy estricta y debía cumplir con sus obligaciones por lo que tuvo que viajar al extranjero como estipulaba su contrato.

“Les dije que me dieran un tiempo, pero me respondieron que estuviera acá al mediodía, que me esperaban en la oficina en Miami…. Me fui, la dejé a mi hija, dejé a Mafe, estaba mal. No le gustó a Mafe que me fuera y nos separamos porque, prácticamente, ella pensó que la había abandonado. Le dije: ¿Pero qué hago? ¿Si me rompen el contrato, qué comemos? Todo era incertidumbre por la pandemia”, dijo.

Esta noticia no le habría caído nada bien a María Fe Saldaña por lo que decidió romper su relación sin imaginar que el cantante se casaría con una cubana en Estados Unidos, a quien conocía apenas hace tres meses. Pese a ello, la joven decidió darle una nueva oportunidad luego de resolver sus diferencias.

“Le pedí perdón, conversamos y resurgió el amor nuevamente. ¡Qué viva el amor!”, detalló.









