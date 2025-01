Josimar asegura que fue "el único artista" que cambió la salsa en Perú y arremete contra Yahaira

En una reciente entrevista, el cantante Josimar Fidel habló sobre el panorama de la salsa en Perú y no dudó en descalificar a Yahaira Plasencia como referente del género, mientras destacó a Daniela Darcourt como la verdadera líder de la salsa en el país.

Para Josimar, el talento y el esfuerzo de Daniela Darcourt han permitido que la cantante se consolide en el ámbito internacional, especialmente gracias a su colaboración con el reconocido salsero Tito Nieves.

“Para mí, la número uno es Daniela Darcourt, que está saliendo, se está apalancando bien con Tito Nieves. Sé que ha tocado en Colombia, nos hemos cruzado”, declaró a Expreso.

Por otro lado, Josimar fue contundente al hablar de Yahaira Plasencia, dejando en claro que, en su opinión, ella aún no ha alcanzado ese nivel. “Yahaira, no lo sé; yo creo que no, no entra. Está trabajando para lograrlo, pero no, ella no entra”, sentenció sin rodeos.

El cantante también aprovechó la entrevista para analizar el estado actual de la salsa en el país. Según Josimar, a pesar de los avances, Perú carece de una industria sólida en este género musical.

“No hay una industria de salsa. Lo que logré fue eso, que se tenga una industria. Se logró que las orquestas de salsa tengan un buen show, que inviertan en ellos mismos porque yo fui el único artista que cambió la salsa en Perú, así le duela a quien le duela”, afirmó.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO: