Josimar, quien se encuentra en Estados Unidos promocionando su carrera como cantante, brindó una entrevista al programa “Más Espectáculo” y se refirió a las críticas que viene recibiendo tras casarse en Estados Unidos mientras su expareja, María Fe Saldaña, dio a luz a su última hija.

El intérprete de “Con la misma moneda” dijo que no le afectan las críticas en torno a él, pues asegura que es un buen papá. “No me duelen las críticas, soy un personaje público y a eso estamos expuestos... yo soy feliz con mis hijos, para eso trabajo para que ellos siempre tengan lo que yo no tuve de niño”, dijo el salsero.

Josimar comentó que está feliz con el nacimiento de su pequeña Jeilani. Además, reveló que frecuentemente le manda audios cantándole.

“Es una bebé maravillosa, casi todos los días trato de hacer videollamada para que escuche mi voz y pido que siempre le pongan música mía para que escuche, le mando audios cantando también”, comentó.

Finalmente, el artista peruano aclaró que no hablará más de su vida privada, lo que incluye a sus hijos, su madre y su nueva pareja.

“Son temas muy privados, el público sigue al músico, al artista y muchos no somos premios Nobel, nos equivocamos, pero a veces el público siente que tenemos que ser un ejemplo para todos y también somos seres humanos, nos podemos equivocar, por eso decidimos que vamos a mostrar la carrera nada más”, enfatizó.

