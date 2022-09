Magaly Medina reveló que María Fe Saldaña se irá pronto a Madrid, España, y que su viaje coincide con la gira que Josimar ofrecerá en este país. Además, un video evidenció que la joven madre de familia acompañó al salsero en una reciente entrevista que ofreció el músico en una radio de Colombia. Indicios que probarían que el cantante peruano se dio una nueva oportunidad con la madre de su última hija.

Ante esta situación, Yadira Cárdenas, la aún esposa de Josimar, recurrió a sus redes sociales para compartir un profundo mensaje. Aunque evitó mencionar este tema, la cubana compartió una imagen en clara referencia a la actitud del intérprete nacional, ya que todo indica que no habría tenido conocimiento que él se reencontraría con la madre de su hija en su gira por Bogotá.

“Muchas veces nos hace daño, queremos hablar y decir lo que se merecen, pero no vale la pena. Créeme, todos tienen una versión de los hechos, deja que el tiempo ponga cada cosa en su lugar. Callar es de sabios”, se pudo leer en la imagen.

Amigos de Yadira también decidieron pronunciarse y se comunicaron con la producción de “Magaly TV: La Firme” para revelar que Josimar cambió cuando consiguió la residencia en Estados Unidos. Estas personas indicaron que el músico peruano se unió a María Fe Saldaña para conseguir con su objetivo.

“Soy muy cercana a la familia de Yadira y estamos destrozados. Josimar ha dejado aquí en Orlando un desastre. No solo el engaño que le hizo a ella y a todos nosotros, sino por las condiciones en que la ha dejado. Yadira está desesperada y en shock. No quiere hablar, no quiere comer... Yadira no solo fue engañada por Josimar, sino también por María Fe Saldaña”, dijo la fuente al programa de Magaly.

“Todos alrededor de ella estamos muy dolidos. Él se encargó de engañarnos a todos. Nosotros lo queríamos mucho y creímos en él, pero nos engañó. Crear este plan con su ex (con María Fe Saldaña) es tan maquiavélico y frío”, añadió.