Josi Martínez se encuentra en medio de una polémica después de exponer los malos tratos que experimentó durante su participación en el ‘El Gran Chef Famosos’. Aunque ha tenido el respaldo de algunos, otros lo han criticado, por lo que no dudó en responder a través de las redes sociales.

Martínez, conocido por su presencia en TikTok, compartió sus vivencias en medio de una creciente polémica en torno a su relación con el juez del programa, Giacomo Bocchio, con quien tuvo varios momentos de tensión durante el desarrollo de la competencia.

El joven influencer se mantuvo en silencio durante la temporada y fue después de la conclusión del programa que decidió hablar públicamente sobre sus experiencias, por lo que algunos lo acusaron de “oportunista. Tras esto, Josi Martínez respondió a las críticas.

“Basta de decirme que no debí expresar como me sentí, si yo me siento mal en algún momento lo voy a hablar , mi mamá siempre me enseñó a no quedarme callado y si alguien me trata mal lo diré así que ahórrense sus comentarios de mi** porque jamás me callaré y soporten” , escribió en Twitter.





