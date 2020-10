La actriz e influencer, Josetty Hurtado se ha convertido en una artista del maquillaje, así lo demostró al transformarse en el personaje principal de la película de Tim Burton, ‘El cadáver de la novia’.

No contenta con haberse transformado en Blanca Nieves, La Sirenita o Betty La fea, esta vez eligió ser Emily, el personaje siniestro pero dulce de Tim Burton. Para ello publicó el paso a paso de su transformación en un video publicado en sus redes sociales.

Además, aprovechó el trabajoso maquillaje que realizó para grabar varios divertidos videos para su cuenta en Tik Tok. Sus seguidores no dudaron en halagar su talento como maquilladora.

“'Qué tal arte. Me encantó', ‘You’re great make up artist’, ‘Eres una capa’, ‘Woooow, me encanta tu trabajo, es mi película favorita, felicitaciones reina’, ‘Eres una capasa ya por favor te quiero ver en Hollywood’, ‘Excelente!!!! Eres increíble, súper talentosa!!!’”, fueron algunos de los mensajes que recibió Josetty.

Josetty Hurtado vive en la ciudad de Los Ángeles en el Estado de Califorina donde vive con su pareja, Jesse Dayvis. Hace poco el vidente Reinaldo Dos Santos vaticinó que Josetty y Jesse llegarán al altar.

