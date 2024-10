Josetty Hurtado responde si vendrá al Perú por el 'Caso Chibolín' (VIDEO)

Mientras se dirigían al concierto de Paris Hilton en Los Ángeles, Josetty Hurtado y su hermana Génnesis fueron abordadas por un periodista, quien les preguntó por el caso judicial que enfrenta su padre, Andrés Hurtado.

El hombre de prensa le consultó a las influencers si retornarán al Perú para declarar en el caso del conductor de televisión, quien está siendo investigado por lavado de activos y tráfico de influencias.

Ante la insistencia del periodista, Josetty optó por responder que no contestaría ninguna pregunta relacionada a su padre, pues no desea hablar del tema.

"Estoy aquí para lo de Paris. No deseo conversar nada más que no sea eso. Yo no debo nada, usted no me tiene por qué insistir. No deseo conversar del tema", señaló.

"No eres nadie": Josetty Hurtado NINGUNEÓ A PERIODISTA peruana que le preguntó por 'Chibolín'

Momentos después del concierto, Josetty Hurtado y su hermana Génnesis Hurtado fueron sorprendidas por la periodista peruana Claudia Kosters.

La hija del conductor Andrés Hurtado no esperaba que la comunicadora se acercara para preguntarle sobre el encarcelamiento y los problemas legales en los que su padre se encuentra involucrado.

Kosters, sin rodeos, interrogó a Josetty sobre la situación de su padre, a lo que la influencer respondió visiblemente incómoda y con un tono soberbio: "Imagínate, no les contesto ni a los programas de televisión de allá, te voy a contestar a ti que eres nadie."

