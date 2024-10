José Luis López Linares, cineasta: "Perú es fundamental en la historia de la hispanidad”

Con el documental 'Hispanoamérica, canto de vida y esperanza', el cineasta español José Luis López Linares ha querido representar un lado poco iluminado y hasta polémico de la historia de Hispanoamérica. Esta obra ya está en cines limeños (Cinemark Jockey Plaza, Cinépolis Larcomar, Cinépolis Santa Anita y Cinépolis Plaza Norte) y va hasta el 30 de octubre. Nuestro entrevistado es también la mente detrás del filme 'España, la primera globalización'.

¿Cuál es el propósito detrás de ‘Hispanoamérica, canto de vida y esperanza’?

Es para tratar este malestar tras escuchar tantas mentiras, tantas barbaridades sobre la historia de España e Hispanoamérica. Quería que sea una respuesta a esta historia mal contada sobre nosotros.

Se llama “leyenda negra” a la teoría de que la historia se distorsionó, representando a España peor de lo que era durante la colonización. ¿De dónde surge?

Es una estrategia de división, para romper lo que estaba unido. Y se sigue manteniendo, sigue siendo eficaz; por ejemplo, el presidente de México dijo que España debía pedir perdón hace un tiempo, un completo disparate. Pero la película no trata de reivindicar a España ni mucho menos.

España no es más que un pedacito más de lo que se rompió; no tiene ninguna hegemonía, no la tuvo en ningún momento. Digamos, el Virreinato y la Nueva España fueron mucho más ricos de lo que España fue en su momento, en todo el siglo XVIII. Lima era una ciudad más próspera que cualquier ciudad europea.

Quiero que la película sea una invitación a que reconozcamos lo que somos, la hispanidad; una civilización distinta, mucho más viva que otras que nos han opacado, y somos 600 millones de hispanos. Tenemos unas posibilidades tremendas, y solo si podemos superar estas divisiones impuestas desde afuera podremos avanzar.

Quería que esta cinta fuera una invitación para reconocer, mediante la belleza y el arte, lo extraordinaria que es la civilización que compartimos todos. Tenemos muchas cosas en común que debemos valorar en lugar de resaltar las diferencias, que no llevan a ninguna parte; más bien, a la aniquilación de lo que somos. Si no sabemos la historia, no podemos avanzar.

¿Cuál es la conexión con España después de la independencia, aparte del idioma y la historia?

No se trata solo de la conexión con España, sino de conexión con toda Hispanoamérica. Los países de Hispanoamérica no se miran entre ellos; a España lo considero como un trocito más de Hispanoamérica, ya no es una potencia hegemónica. Tal vez nunca lo fue.

Nueva España, lo que es ahora México, y el Virreinato del Perú fueron más poderosos que España. No se trata de reivindicar el papel de España en la película, sino de resaltar lo que tenemos en común. La Hispanidad ha resistido a las independencias, a las heridas negras, a los narcoestados.

Seguimos siendo una comunidad, una civilización distinta que funciona a todos los niveles, a nivel personal, a pesar de las divisiones que se inventen los políticos, que ellos están sujetos a intereses foráneos. La película, mediante la música y el arte, muestra que somos algo que merece la pena que conozcamos mejor.

¿En qué parte del Perú filmaron? ¿Qué de especial hallaron para la filmación?

Filmamos en Lima, en la sierra del Cusco, cerca de los Andes. En Cusco, rodamos la fiesta del Corpus Christi y también la ruta del barroco andino, unas iglesias maravillosas a dos horas de Cusco. Grabamos en Lima en la Catedral. Perú es fundamental en la historia de la hispanidad.

¿Dónde encontraron la información para hacer el documental?

En la película el 90% de los historiadores y especialistas que participaron eran de América; y un 10%, españoles peninsulares. Los encontramos por investigación. Creo que es una generación que está despertando, escribiendo libros o abriendo canales de YouTube.

Es algo que está viviendo un despertar desde hace unos años, reconocer la historia en común que tenemos. En el fondo, somos una familia. Perú tiene que mirar hacia el norte y el sur de América, México tiene que dejar de estar obsesionado con los Estados Unidos, España no tendría que depender tanto de Europa, compartimos más cosas en común que con un francés.

Se cuestiona que hay posiciones extremas frente a la historia con España: hispanistas versus quienes reniegan de todo lo que trajo la conquista. ¿No puede existir un término medio?

La verdad no es un término medio, la verdad no puede llegar a compromisos. Hay que reconocer que las cosas fueron de esa manera. Todo está documentado. La verdad no puede ser un pacto. Se dice que la historia está hecha por hombres, no por ángeles; evidentemente, se cometieron muchas barbaridades, pero es una realidad que ha superado las independencias, las leyendas negras, los narcoestados.

La hispanidad existe, nos reconocemos, podemos entendernos más allá de nuestras diferencias locales, y eso es importante resaltar.

¿Diría usted que el problema de Latinoamérica hoy en día es que estamos muy divididos?

Sí, además de que no nos reconocemos entre nosotros. Estamos perdiendo una oportunidad fantástica de reaccionar. Estas divisiones solo llegan a rompernos para que no avancemos. Tenemos una historia extraordinaria, un patrimonio increíble; hay 25 países, 25 ciudades Patrimonio de la Humanidad, y todo eso es nuestro. Pensar eso nos ayudará a plantear el presente.

AUTOFICHA

-“El gran territorio que se ha creado del español y la Hispanidad es el Internet. Con el Internet, se puede recuperar toda esta información y ampliarse, digitalizar archivos o acceder a fuentes sin viajar. Además, ayuda con la divulgación de la información”.

-“El título del documental (Hispanoamérica, canto de vida y esperanza) viene del poema de Rubén Darío, “Cantos de vida y esperanza”, porque en la película hay un solo canto, una expresión de lo que compartimos que es la vida, una forma de estar en el mundo, distinta”.

-“La película no es un tema político, queremos estar por encima de esas políticas un poco cortoplacistas, de enfrentamiento y ruptura; eso le interesa a los poderes hegemónicos: tener a los pueblos divididos. Como decimos en la película, nos han contado mal la historia y nos la hemos creído”.

