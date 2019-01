José José está secuestrado desde hace cuatro meses, según su hijo

El famoso cantante mexicano José José no pasa por un buen momento. Su hijo José Joel aseguró que su progenitor se encuentra secuestrado hace cuatro meses en Miami, Estados Unidos, y responsabiliza su hermana menor Sarita Sosa Salazar.

" La situación con mi papá ya va para 4 meses de tener un aislamiento, de tener un secuestro, porque no hay otra palabra. El señor está secuestrado por parte de Sarita, mi hermana", dijo en entrevista con el programa 'Ventaneando', de la cadena TV Azteca.

"No sabemos nada de él. Estamos viendo la manera de poder resolver y llegar con él. No hubo un Feliz Navidad, ni un Feliz Año Nuevo", lamentó.

El primogénito del 'Príncipe de la canción' cree que su hermana tiene intereses de por medio.

"La situación está fea. Ya hay nietos de por medio, está el público, y con tal de estar haciendo lo que hace, esta mujer lo tiene amagado. Sarita tiene miedo de que se vaya a quedar sin el dinero, no veo más allá que no sea el hecho del dinero. Ella quiere quedarse con todo el pastel", indicó el músico.

José Joel también recordó que su padre no tenía permiso para viajar, pero a su hermana no le importó y se lo llevó a EE.UU. " Sarita tenía la intención de que mi papá no llegara vivo a Estados Unidos. El doctor le advirtió que no podía viajar, y esta canija llegó y se lo llevó en un avión y si se le moría en el avión, ella ganaba. Pero esa es la cosa, que no lo está cuidando", manifestó.



