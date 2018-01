José José no desea volver a ver a Anel Noreña, madre de sus dos primeros hijos y quien fue su esposa por 15 años. A pesar del delicado estado de salud, el reconocido cantante mexicano se niega a reunirse con su ex pareja.

En conversación con la revista People, la ex actriz aseguró que tiene deseos de visitar al artista en el hospital; sin embargo, este no lo permite.

“Yo no le veo para nada. Hay que respetar [...] Me gustaría (ver a José José), pero como él no quiere, yo con el espíritu se lo mando y ya”, manifestó.

Noreña y el cantante, quien padece de cáncer al páncreas, no dieron por finalizada su relación en los mejores términos (incluso él la acusó de destruirlo con brujería).

A pesar de los fallidos intentos de reconciliación, la ex esposa de José José aseguró que el cantante cuenta con el apoyo de sus hijos.

“Lo ven a diario, que quede claro”, resaltó la ex actriz.