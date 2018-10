Tras haber sido hospitalizado en Miami en más de una ocasión durante el año, José José continúa en los Estados Unidos, donde recibe su tratamiento para combatir el cáncer de páncreas. Sin embargo, es poca la información que se sabe sobre su actual estado de salud.

Fernando Allende, actor mexicano, uno de los pocos amigos que ha convivido con el 'Príncipe de la Canción' desde su estadía en EE.UU., señaló que "está bien" hasta donde sabe.

“Supongo que está perfectamente bien, y si no lo estuviera estoy seguro que me hubieran informado. He estado de viaje todo este tiempo, no estoy en contacto directo constante con ellos (la familia de José José), pero hasta donde yo sé todo está bien”, señaló Allende a Notimex.

Sobre los rumores que señalan que la salud de José José se habría deteriorado durante su estancia en casa de su hija Sarita, Allende dijo lo siguiente:

“He tratado de mantenerme en contacto con Sarita (hija de José José). Entiendo que todo está perfecto, pero, por otro lado, también pienso que una persona también debe decidir si quiere aceptar visitas o no. Ser una persona libre de decidir cuando él quiere y como él se sienta, pero yo lo encontré muy bien”.