Jorge Henderson: "Luis Miguel está pidiendo ayuda a través de la serie"

Jorge Henderson nos recibe con un abrazo en su cabina del programa que conduce en Radio Felicidad. Y antes de que le preguntemos, suelta una carcajada y, como sagaz comunicador, nos dice: “¡Vienen para saber de Luis Miguel !”. De esta manera empieza a recordar todo lo que sabe del ‘Sol de México’.

¿Cómo llegó a conocer a Luis Miguel?

En todos los años de mi carrera, fui entrando y saliendo de la vida de Luis Miguel. Él llega a Lima con un disco, junto a su padre Luis Rey, en 1982. Cuando lo entrevisté en la radio, el padre (que también era cantante) me pidió que no pusiera su canción. Después, Gerardo Manuel le hizo una nota para televisión y hubo un espacio en el que Luis Miguel fue con nosotros a la bodega de la esquina y nos tomamos una gaseosa.

¿Era muy sencillo?

Sí, un chiquillo tranquilo. El llegó con 12 años, pero era despierto. Después lo reencontré en el festival de Viña del Mar. Ahí lo entrevistó la chilena Patricia Maldonado, quien lo maltrató muchísimo, pero él fue cariñoso con nosotros. Entramos como 10 personas al hotel O’Higgins y él estaba feliz. Yo le pregunté por qué no iba a Perú y él me hablaba de las mujeres bonitas y le decía a sus managers: “¡Miren lo que me estoy perdiendo!”. Era un tipazo.

Entonces, ¿hubo un antes y un después de él?

Muy marcado. Las cosas de la serie, como lo de la efedrina (medicamento que Luis Rey le daba a Luis Miguel para que se mantenga despierto), no lo sabía. Yo lo veía a los 15 años en Viña, ante 15 mil personas y él las dominaba. Luego atendía a la prensa, al club de fans y ahora me explico con la serie que, con el uso de la efedrina, le permitía trabajar tantas horas.

¿Cómo fue su reencuentro con Luis Miguel en EE.UU.?

Fui de invitado a la presentación en Las Vegas del 92. Cuando nos llevaron a su habitación para entrevistarlo, nos botó, y nunca olvidaré cuando en el pasadizo Hugo López (manager) me dijo: “¡Agárrame que lo mato!”. Luis Miguel no estaba solo, había varias personas, lo que vi fue raro y me pregunté cómo en esas condiciones iba a cantar en la noche.

¿Y qué vio en la habitación?

Estaban en divertimento, en batas, tirados algunos y todo un zafarrancho. ¿Mujeres? Sí, por supuesto. Ahora con lo que veo en la serie, veo y no lo creo.

En Facebook comentó que él vivió una especie de Sodoma y Gomorra. ¿Fue así?

Me imagino que sí... Mujeres, trago y droga. Yo digo que se podía morir y el de arriba lo ha cuidado. Después de ver todo eso, le tengo aprecio, nunca me maltrató ni nada, solo esa vez que me botó de su habitación. Pudo haber muerto de sobredosis, pero tuvo una suerte de artista.

¿Cree que la serie lo retrata?

Ahora lo entiendo. Le he dado duro en el programa, porque me decepcionó, pero todo encaja. Si el padre lo volvió adicto a tan corta edad, pues después estaba perdido. A través de la serie, él está pidiendo ayuda y auxilio. Es un grito de alerta, imagino que ya con sus 40 y tantos años habrá sentado cabeza.

¿A qué se refiere con ese grito de alerta?

Yo creo que la joda cansa y él se ha dado cuenta. Hemos visto imágenes de él tirado en el piso y eso no está bien. Debe haber un momento en el que tenga que pensar y me parece que ha buscado la manera de decirle al mundo que está en un problema de adicción.

¿Seguirá con ese problema de adicción que comenta?

Imagino que sí. Él está luchando por salir porque le metieron la efedrina a los 12 años y después la cocaína, como se ve en las imágenes en la serie, además, el padre era un adicto feroz. Que un muchacho de 17 años le tenga que preguntar a su manager: “¿Se me nota?” (señalando su nariz) y el otro le diga que sí, ¿qué vida llevaba Luis Miguel? Es algo bravo.

¿Su padre Luisito Rey es el responsable?

¡Sí! A veces se suele decir que nadie es culpable porque nadie lo obliga, pero aquí sí porque era un niño de 12 años que metieron en eso. Pero no lo invalidó como artista porque él es muy bueno y es el mejor para mí. Ahora, José José tiene su estilo encantador, Camilo Sesto tiene lo suyo, pero Luis Miguel es un fuera de serie.

Entonces, ¿el padre de Luis Miguel es como lo retratan?

Seria un necio en decir que sí, eso no lo sé. Más allá de lo que dice la serie, no lo sé. Yo no sabía que era tan canalla.

¿Qué le sorprendió del cantante mexicano?

Me quedó marcado cuando yo era gerente de Canal 4 y fui a México a negociar programas que Hugo López tenía. De repente, entró una secretaria y le dijo: “Micky en línea” y Hugo feliz le dijo: “¡Te tengo una buena noticia porque grabarás con Frank Sinatra!”, luego colgó y me contó: “¡Le importa un pito!”. Ahí tenía 25 años, estaba en su mundo y no le importaba grabar con Frank Sinatra.

Jorge Henderson. Periodista, productor y locutor de radio. (USI) Jorge Henderson. Periodista, productor y locutor de radio. (USI)

ÉXITO ROTUNDO



- La serie sobre la vida de Luis Miguel se emite por la plataforma Netflix y es seguida por millones de espectadores. Cuenta la historia del astro mexicano desde sus inicios como cantante en su niñez y su ascenso hasta el estrellato cuando ya es adolescente. Es protagonizada por el actor Diego Boneta.



- Millones de reproducciones tiene la canción ‘Culpable o no’ en la plataforma Spotify. Volvió a ser solicitada a raíz del éxito de la serie.