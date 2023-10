Lima será parte del encuentro de los mejores exponentes del vallenato, reuniendo a estrellas del género como Binomio de Oro, Jorge Celedón, Adriana Lucía, Joel Atencio, Ivan y Nataly, Ángeles del Vallenato, entre otros grandes artistas en el ¨Vallenato Fest 5¨, que se llevará a cabo el miércoles 01 de noviembre en la Explanada Playa Agua Dulce.

Hablar de ¨Binomio de Oro¨ es referirse a una institución de la música en Colombia. La ¨Universidad del vallenato¨, se formó en el año 1976 por Israel Romero y Rafael Orozco, con el paso de los años fueron reconocidos como embajadores de la música de su país.

Han sido nominados innumerables veces a los Grammy Latino, y no en vano es el único grupo del género que ha podido tocar en grandes escenarios como el Madison Square Garden de New York. Sus éxitos ¨Olvídala¨, ¨Quiero que seas mi estrella¨, ¨Realízame mis sueños¨, ¨Mi segunda vida¨, ¨Si tu amor no vuelve¨, son algunos temas que han recorrido el planeta.

Los artistas además visitarán este mes de octubre ciudades confirmadas como Piura, Huánuco, Iquitos, Pucallpa y Lima

Por otro lado, Jorge Celedón es otro de los referentes de la música del vallenato. Ganador de 5 premios Grammy, entre ellos como mejor álbum cumbia/vallenato, es además autor y compositor. Cuenta entre sus éxitos temas como ¨Niña bonita¨. ¨No podrán separarnos¨, ¨Me vas a extrañar¨, ¨El invierno pasado¨. ¨Osito dormilón¨, entre muchos otros, que lo han hecho reconocido como uno de los cantantes más exitosos del rubro.

Adriana Lucía, cuenta con una trayectoria artística que inicia a los 14 años de edad y desde entonces no ha parado. Sin lugar a dudas el tema que la hizo reconocida en nuestro país es ¨Olvidarte es imposible¨, que pese a que la grabó hace muchos años, continúa como una de las favoritas entre los oyentes nacionales. Además, cuenta en su repertorio artístico temas como ¨Llegaste tú¨, ¨Quiero que te quedes¨, ¨Enamórate como yo¨, ¨Porro bonito¨, entre muchos otros.

Un encuentro que tiene a los amantes del vallenato muy emocionados pues es la primera vez que los exponentes del género se juntan en un mismo escenario. Binomio de Oro y Jorge Celedón, después de muchos años de rencuentro cantando los mejores éxitos, entre otros grandes artistas ya se encuentran listos para el ¨Vallenato Fest 5¨, que se llevará a cabo el miércoles 01 de noviembre en la Explanada Playa Agua Dulce. Las entradas están a la venta en Joinnus.com.





VIDEO RECOMENDADO: