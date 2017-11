Jorge Benavides sobre cinta de 'La Paisana Jacinta’: “Es familiar y no tiene groserías” [VIDEO]

La película peruana ‘La Paisana jacinta en busca de Huasaberto’ se estrenará este 23 de noviembre en todas las salas a nivel nacional y el actor cómico, Jorge Benavides aseguró que la cinta es 100% familiar.

“Tiene un mensaje que es el gran amor que tiene 'Jacienta' a 'Huasaberto' y que por ese amor no parará de buscarlo por toda la ciudad. Es una película familiar. No hay nada de groserías, es prácticamente un cuento para que lo vayan a disfrutar con toda la familia. Estoy muy feliz”, señaló Jorge Benavides, queien estuvo vestido de ‘Jacinta’ en ‘90show’ de Latina.

Asimismo, el actor confesó estar contento con los resultados de la película que está bajo la dirección de Adolfo Aguilar.

La película producida por Big Bang Films tiene como elenco a Jorge Benavides, Alfredo Benavides, Irma Maury, Carlos Vílchez, Nicolás Fantinato, Enrique Espejo ‘Yuca’, Natalia Otero, Ximena Hoyos, Natalia Málaga, Gigi Mitre, René Farrait entre otras grandes estrellas.

“Hace muchos años que no hago cine. Hace varios años que no vengo para Perú. Cuando me explicaron lo popular que es el personaje ('Jacinta') acá en Perú de inmediato acepté”, dijo el ex ‘Menudo’, René Farrait a ‘90show’.