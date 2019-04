¡La bronca continúa! Maicelo y la 'Pantera' Zegarra se vuelven a 'pegar' en redes [VIDEO Y FOTO]

Llevaron el pleito a las redes. Dos publicaciones en Instagram le demostraron a todo el Perú que la mecha de la pelea entre Jonathan Maicelo y David 'La Pantera' sigue más prendida que nunca.

En el 2017, se viralizó una pelea entre ambos boxeadores durante una conferencia de prensa para una marca deportiva. Maicelo le lanzó una bofetada a Zegarra, y le reclamaba por una presunta "hipocresía".

Luego de dos años, lo que parecía ya olvidado ha vuelto a dar señales de una rivalidad perdurable. Desde sus redes sociales, David Zegarra colgó un video editado con las caras de los dos protagonistas de la pelea, y con la 'Pantera' derrotando en el piso a Maicelo.

"La gente es lo máximo", comenta Zegarra, alegando que es un video que le llegó de parte de sus fanáticos.

MAICELO NO SE DEJA

Jonathan respondió usando también Instagram. El boxeador profesional publicó una foto de 'Pantera' con peluca en el ex reality 'Combate', donde trabajaba su "enemigo".

"JAJAJAJAJA. ¿Qué es esta hue****? JA", se lee en la publicación del ex campeón mundial de peso súper mosca.

DIFÍCIL QUE SE ENCUENTREN EN UN RING

Los fanáticos de ambos peleadores han especulado en una pelea oficial o de espectáculo entre Maicelo y 'La Pantera'. Sin embargo, esto parece ser casi imposible, ya que no están en los mismos pesos. La 'Cobra' pelea en peso ligero (61 kilos) y Zegarra lo hace en supermedianos (76 kilos).

Además, Maicelo confesó a Depor lo siguiente: "No me importa el peso, no estoy para estos circos. Soy un boxeador profesional y me ha costado llegar hasta acá".

