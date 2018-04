Jonathan Maicelo y Natalia Málaga sorprenden vociferando tremendas lisuras en vivo [VIDEO]

Se pasaron de la raya. Natalia Málaga y Jonathan Maicelo se presentaron en ' Tunait' con Katia Palma , y sorprendieron a la misma conductora intercambiando lisuras de grueso calibre durante todo un segmento en vivo.

Todo comenzó cuando ambos participaban en un concurso donde el boxeador tenía que responder tres formas como se le dice al pene. "Chulapi, ping*, gruesa, pich**** ya, a la mi****", respondió sin tapujos.

Luego llegó el turno de la ex voleibolista, quien demostró que sigue teniendo el verbo florido con el que se hizo conocida. Ella compartió con el público las tres lisuras que más dice: "Pu** ma**, la conc****** y la pu** que te parió", respondió en medio de aplausos.

Pero las cosas se pusieron todavía más intensas cuando le preguntaron al boxeador qué palabras sucias dice en la cama. "Te quiero cac***, cule*** y chupar la conc**", gritó para sorpresa del productor del espacio televisivo, que le pidió controlarse.

"¡Oe no j*** pe' huev** me están diciendo cosas sucias, tengo que hablar sucio! Y allá el productor me está diciendo que me baje, pa' qué me invitan", protestó Maicelo.

Después de varias carcajadas y celebraciones, el deportista excusó su vocabulario, asegurando que hablaba así porque 'se sentía como en casa'.