Jonathan Maicelo emocionó a Samantha Batallanos en su cumpleaños número 30 al regalarle un costoso anillo de oro con un diamante blanco de un quilate, provocando que muchos piensen que ya tienen planes de matrimonio.

Tras este tierno gesto, la modelo reconoció que ya tiene planes de casarse con el boxeador, sin embargo, Magaly Medina le recordó que el deportista aún sigue casado con su expareja Débora Luna.

La conductora de ‘Magaly TV: La Firme’ no dudó en arremeter contra el empresario por regalarle una sortija, que presuntamente sería de compromiso, a su pareja, pese a que ante la Ley sigue casado.

“¿Cómo se va comprometer si creo que aún no está divorciado? Porque él se casó en el 2011 en la municipalidad de Magdalena con una señora que ahora viviría en Estados Unidos. Pero que sepamos él no está divorciado, y si aún no está legalmente soltero no puede andar regalando anillitos”, cuestionó la ‘Urraca’ este 2 de octubre.

MIRA: Yiddá Eslava y Julián Zucchi confirman su separación tras más de 10 años de relación

El último 30 de setiembre, Jonathan Maicelo sorprendió a su novia, Samantha Batallanos, al arrodillarse y regalarle un anillo de oro frente a todos sus invitados.

El romántico gesto ocurrió en plena celebración, por lo que Samantha quedó sorprendida y emocionada. “Me sorprendiste, no lo puedo creer. De verdad no esperé este detalle tan bonito. Te amo, mi amor”, le dijo al boxeador.