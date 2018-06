Johnny Depp: "Caí hasta lo más bajo que se podía"

El protagonista de la saga 'Piratas del Caribe', Johnny Depp , habló del penoso trance que vive luego de enfrentar problemas económicos y personales, como la separación de su esposa, la actriz Amber Heard .

“Caí hasta lo más bajo que se podía. No podía soportar el dolor en mi día a día... Me empapaba en vodka por las mañanas y empezaba a escribir (sus memorias) hasta que se me llenaban los ojos de lágrimas y ya no podía ver las páginas”, declaró Depp a la revista Rolling Stone al admitir que se refugiaba en el alcohol y que extrañaba las drogas.

Sin embargo, el actor ironizó al ser consultado por el despilfarro de su dinero que denunciaron sus ex asesores luego de que él los demandara.

“Es insultante decir que gastaba 30 mil dólares al mes en vino. Porque era mucho más”, señaló.