La polémica vuelve a rodear al actor Johnny Depp, quien ahora enfrenta acusaciones de presunta agresión verbal por parte de una de sus excompañeras de reparto. A casi dos años del mediático juicio contra Amber Heard, otra voz se suma a las críticas contra el reconocido actor.

Durante su participación en el podcast ‘Powerful Truth Angels’, la actriz Lola Glaudini compartió un desagradable incidente que vivió con Depp durante el rodaje de la película ‘Blow’ en 2001. Según Glaudini, en su primer día en el set, recibió instrucciones del director para reírse de un monólogo del personaje de Depp. Sin embargo, esto provocó la furia del actor, quien la abordó de manera violenta.

“Johnny Depp se acerca a mí, me pone el dedo en la cara y yo estoy en bikini en el suelo; así que él se acerca y me dice: ‘¿quién carajo te crees que eres? Cállate la maldita boca. Estoy tratando de decir mis líneas. Maldita idiota. ¿Ahora no es tan gracioso? ¿Ahora puedes callarte la maldita boca? En el silencio que estás, así es como te quedas’”, relató Glaudini.

Las impactantes palabras de Depp dejaron a Lola en completo shock, aunque trató de contener sus emociones para no romper en llanto. Según la actriz, Depp se acercó posteriormente para disculparse, aunque ella percibió dicho acto como poco genuina.

