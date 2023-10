El actor John Stamos, recordado por su papel del tío Jesse en la serie ‘Full House’ o ‘Tres por tres’, continúa desatando polémica con su libro de memorias “If You Would Have Told Me” (Si me lo llegas a contar...), en la cual revela una infidelidad de su exnovia Teri Copley con nada menos que con Tony Danza.

Según narra en su libro autobiográfico, cuyo extracto fue revelado por la revista Entertainment Weekly, en la década de los 80 encontró a su entonces pareja en la cama con el recordado protagonista de ‘¿Quién manda a quién?’, una situación que califica como dolorosa.

Todo ocurrió cuando llevaba un año saliendo con la modelo, de quien afirma haber estado locamente enamorado. Según refiere, notó un cambio en Teri Copley mientras estaba de gira haciendo conciertos, por lo que decidió pasar a su casa para ver qué pasaba sin imaginar que se llevaría tremenda sorpresa.

“No puedo explicarlo, pero hubiera preferido que me volvieran a dar un puñetazo en la nariz o algo así porque el dolor es muy abrumador”, escribe el actor estadounidense en su libro.