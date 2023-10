John Stamos, recordado por su papel del tío Jesse en la serie ‘Full House’, hizo una sorprendente confesión en su libro autobiográfico titulado “If You Would Have Told Me” (Si me lo llegas a contar...), en la cual revela que fue víctima de abuso sexual infantil.

El actor de la serie conocida en Latinoamérica como Tres por tres contó el doloroso episodio que vivió cuando tenía aproximadamente 10 años de edad a manos de su exniñera.

La revista ‘People’ se encargó de difundir algunos fragmentos del libro de Stamos, el cual se lanzará el próximo 24 de octubre.

“Era raro. Fue algo cuando yo tenía, creo, 10 u 11 años. Nunca tendría que haber lidiado con esos sentimientos. (…) Era como si te hicieras el muerto para que se detuvieran. Pero no fue totalmente agresivo. No sé, no fue bueno”, indica el actor en su libro.

Según añade, prefirió guardar silencio durante muchos años hasta que fue elegido como defensor de la protección infantil y embajador de la organización ChildHelp, encargada de proteger a los niños de cualquier tipo de abuso.

“Lo sabía, siempre estaba allí en el fondo, y hago mucho trabajo de apoyo a los (sobrevivientes). Sentí que lo recordaba ligeramente. Siempre estuvo presente, pero lo guardé, como hacen las personas, ¿verdad?”, señala el actor.