Pese a orden de alejamiento: John Kelvin y Dalia Durán fueron captados juntos en evento

El cantante John Kelvin y Dalia Durán sorprendieron al público al ser vistos juntos en la inauguración de la cevichería del exfutbolista Hernán Hinostroza en el sur de Lima, a pesar de la orden de alejamiento que prohíbe al cumbiambero acercarse a la madre de sus hijos.

En las imágenes captadas durante el evento, se observa a Kelvin de pie mientras Dalia está sentada en la misma mesa. También se puede notar la presencia de unos niños, que serían los hijos de la pareja.

John Kelvin fue intervenido por la Policía en San Borja

El cantante John Kelvin volvió a ser noticia el pasado 21 de enero tras ser intervenido por la Policía Nacional del Perú (PNP) en San Borja, acusado de manejar en presunto estado de ebriedad.

La noticia se hizo viral luego de que el usuario Roger García compartiera en X una imagen del artista junto a un efectivo policial en las inmediaciones de la comisaría del distrito. Según las publicaciones iniciales, Kelvin habría estado conduciendo bajo los efectos del alcohol.

A través de un video en sus redes sociales, el cantante aclaró los hechos y negó haber estado detenido. Kelvin reconoció que fue intervenido por la PNP y sometido a un dosaje etílico, pero aseguró que el resultado fue de 0.27, inferior al límite legal permitido de 0.50 gramos de alcohol por litro de sangre en Perú.

“Yo me encuentro libre, transitando como cualquier persona. Sí, tuve una intervención saliendo de una reunión, acepté el control de los policías y fui a la comisaría. Me realizaron el dosaje etílico y salió 0.27. Quiero dejar claro que no fue una detención y siempre aceptaré las intervenciones, pero no las difamaciones”, señaló el cantante.

