John Kelvin estaría con un pie en la cárcel. A casi un año de recuperar su libertad por incumplir las medidas de protección a favor de su expareja Dalia Durán, el cantante vuelve a ser acusado de golpear salvajemente a quien sería su nueva pareja.

La presunta agraviada, identificada como Glenda Rodríguez, habló para las cámaras de ‘Magaly TV: La Firme’ para narrar los terribles episodios de violencia del que habría sido víctima por parte del cumbiambero.

Según explicó entre lágrimas, el artista, con quien llevaría siete meses de relación, la habría agredido delante de su familia por haber regresado a trabajar como bailarina en locales nocturnos.









La mujer de 37 años además advierte que el cantante estaría lidiando con problemas con el alcohol y drogas.

“Antes tiraba el trago en la cara a las mujeres, me lo ha tirado a mí varias veces, me ha ahorcado, le he tenido que decir tranquilo, yo no soy ella, yo no soy tu ex (Dalia Durán). Tiene problemas serios con el alcoholismo y si hay drogas también”, contó la joven.

En otro momento, la joven también puso en tela de juicio la salud mental de John Kelvin. “Se droga, invoca al diablo, se arrodilla y dice: ‘Lucifer hazte presente, muéstrame que tú me sacaste de la cárcel’”, contó.

Pese a la fuerte acusación, Glenda Rodríguez no quiso denunciar a John Kelvin ante la Policía, aunque no se descarta que el Ministerio Público actúe de oficio.





