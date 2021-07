La modelo Stephanie Valenzuela se conectó en vivo con el programa “América Hoy” y se solidarizó con Dalia Durán y le pidió que no deje impune a John Kelvin, quien la agredió físicamente.

La exchica reality habló de las posibles razones por las que Dalia no habría denunciado a su esposo y padre de sus hijos.

“Si fuera un extraño, sería fácil que lo denuncies. El problema es que cuando te agrede una persona de la que estás enamorada, es difícil tomar esa decisión. En este momento lo importante es llegar a las mujeres, a Dalia, hay muchas como ella, que quizá no tomaron el valor de denunciar que lo hagan, yo lo hice”, comentó.

Valenzuela fue cuestionada si es que en algún momento dudó en denunciar a su agresor Eleazar Gómez. “Yo lo hice, incluso llegué a la comisaría, y quise retirar la denuncia”, confesó.

Asimismo, la modelo enfatizó que el denunciar es el primer paso para liberarse. “Yo quiero que las víctimas sepan que el denunciar es el comienzo de la liberación de tu vida. La persona que te agrede una vez, siempre lo va a hacer. No crean que va a cambiar. Si tú no denuncias te conviertes en cómplice. No denunciar propicia que esta persona vuelva a hacer lo mismo con otras personas”.

