John Kelvin regresó a Perú luego de varios meses tras quedarse varado en Japón debido al cierre de fronteras por la pandemia del coronavirus (COVID-19). A través de sus Stories de Instagram, el cantante de cumbia compartió una serie de videos donde mostró su travesía para llegar a Lima.

Según contó Kelvin, fue muy complicado conseguir un boleto de retorno que le brindara todas las medidas de bioseguridad. “Estamos en el aeropuerto de Narita, para tomar vuelo a Ámsterdam y luego a mi bello Perú, y ver a mis hijos y a mi familia. Luego les cuento todo lo que me pasó porque no fue fácil, el aeropuerto está vacío, como pueden ver. Pasé muchas cosas gente, no tienen idea, pero Dios estuvo siempre conmigo”, se le escucha decir en uno de los videos

Al llegar a Lima, John Kelvin se presentó en la casa de sus hijos luciendo un disfraz para darles una sorpresa. “Estoy muy contento de estar en mi casa, llegué ayer (lunes) a las cuatro de la tarde. Sorprendí a mis hijos disfrazándome de ‘Sonic’ (dibujo animado), ellos no tenían idea de que era yo hasta que me saqué el disfraz. Nos abrazamos con mucho amor y nos pusimos a bailar y cantar de la felicidad”, señaló el cantante de cumbia al diario Trome.

Kelvin reveló que gastó 8 mil soles en su viaje y que hizo tres escalas para poder llegar a Perú. “Fue un vuelo coordinado, no lo llamaría humanitario, pero agradezco al Consulado porque estuvo pendiente de todo hasta llegar a mi destino. Gasté ocho mil soles en mi viaje, fueron tres escalas y muchas horas de vuelo. Toda la ansiedad, tiempo y preocupación valen la pena porque ya estoy en casa con la bendición de Dios”, puntualizó.

Días atrás, el cumbiambero no pudo evitar quebrarse durante una entrevista con “América Hoy” al confesar que estaba sufriendo de depresión y estrés debido a que extrañaba a sus hijos.

“Es una situación muy complicada, yo nunca he pasado por depresión, no conocía lo que era estar en depresión, y he tenido muchos momentos muy difíciles, estar muy lejos de mis hijos tanto tiempo fue muy complicado”, indicó con la voz entrecortada.

