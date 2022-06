Luego de que John Kelvín apelara la pena de 21 años de cárcel en su contra debido a que aseguró no haber agredido sexualmente a la madre de sus cuatro hijos, Dalia Durán, el programa ‘América hoy’ invitó al abogado y a la prima del cantante para que se escuchara su posición.

Doris, la prima del intérprete, salió en defensa del cantante, luego de que la familia estuviera callada por 11 meses que ha durado el proceso, y señaló que tanto a Dalia como a John “se les pasó la mano” y los calificó como personas “pasionales”, lo que causó polémica entre las conductoras del magazine.

“La verdad creo que eso sí es posible (que Dalia haya tenido relaciones sexuales con John Kelvín tras sufrir golpiza) porque conozco esa relación desde el primer momento. Aquí hay dos versiones y hablo como familia de John, que hemos estado callados durante estos 11 meses, dando pantalla a ella y nosotros excusándonos. Yo no puedo tapar el sol con un dedo siendo mujer. Si a mi primo se le tiene que acusar por haber agredido a una mujer, no estoy de acuerdo (con la golpiza) y yo se lo he dicho”, sostuvo Doris.

“Ellos tenían problemas como pareja, pero no habían llegado a estos límites de golpes, soy comadre de los dos. Ellos tenían problemas porque son muy pasionales, lastimosamente fue así, se les pasó las manos a ambos”, agregó la joven.

Ethel y Janet se pronuncian

Ethel Pozo no aguantó escuchar más a la joven y la interrumpió: “No sé si por ser la prima de John Kelvín te está cegando, no sé si seas mamá, pero como mujer podemos hablar. Me masacran, ¿y me va a dar ganas de tener relaciones sexuales con esa persona cuando quiero huir o que me ayuden?”.

A lo que la prima de John Kelvín aclaró que ella no estaba justificando lo que cometió el cantante. “Si a mí me hubiera pasado eso tampoco lo voy a permitir, pero esto no viene desde ahora, siempre aconsejé a Dalia, nunca respaldé a mi primo, incluso cuando salió a hablar de ella, hasta el día de hoy”, dijo.

También intervino Janet Barboza, quien increpó a la familiar del cantante por haber dicho que los problemas que tenía la pareja eran debido a que eran pasionales.

“Pero Doris, no puedes decir que la golpiza que recibió Dalia, se debe a cosas pasionales, definitivamente no, eso es justificar a un agresor”, dijo Janet. A lo que Doris acotó: “Ellos tenían discusiones como pareja, porque ninguna pareja es perfecta, ni la tuya, ni la mía, ni la de nadie”.

“Discúlpame Doris, no ser una pareja perfecta no significa que tiene que haber agresión de por medio. Acá hay una víctima y es Dalia Durán y tú como mujer lo tienes que reconocer. Dalia fue masacrada, ella pudo terminar muerta”, sentenció la conductora de TV.

Declaraciones de la prima de John Kelvin

