El cantante John Kelvin se presentará por primera vez en un programa de espectáculos luego de haber estado en prisión durante un año por haber agredido a su expareja Dalia Durán.

En un adelanto del programa, el agresor de la cubana segura que no la violentó sexualmente: “Pagué 15 meses de mi libertad, pero no abusé de nadie”.

Además, niega ser un descartó y asevera que el encuentro que se dio con Dalia Durán tras la conciliación no fue planeado: “Me toca al fin poder contar mi verdad”.

LO MANTENÍA

La conductora de ‘América Hoy’, Brunella Horna, expuso a Dalia Durán al revelar que le depositaba dinero a su agresor, John Kelvin, mientras el cantante de cumbia purgaba condena en el penal de Lurigancho.

“Dalia aquí en el programa en vivo, y me lo enseñó, ella le depositaba a John cuando él estaba en la cárcel porque le daba pena y me parecía increíble que me estaba enseñando ahí los vouchers que ella le depositaba 500 soles un mes, el otro mes 400, ella lo ayudaba y habían pasado nada más”, aseguró la pareja de Richard Acuña.

