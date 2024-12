John Kelvin denigra a modelo por no aceptar salir con él: "Para negocio sirves"

La modelo venezolana Liumary Veronica expuso una serie de mensajes enviados por el cantante peruano John Kelvin, quien habría intentado insistentemente salir con ella. La joven compartió un video donde detalló la interacción con el artista, quien no aceptó bien su rechazo.

Según las capturas mostradas por la modelo en su cuenta de Tiktok, Kelvin le escribió con insistencia: “¿Hasta cuándo te quedas? Dame info, te caigo el lunes o domingo, puedo salir de Lima. Nos vemos allá”.

Sin embargo, al recibir un rotundo "no" como respuesta, el cantante reaccionó con insultos y comentarios despectivos.

“Cuando lo rechazo, me comienza a insultar”, relató la joven venezolana.

Entre los mensajes enviados por Kelvin se lee: “Aprovecha en comer rico en mi país. Tranquila, la belleza se va, no dura para siempre. Mujeres hay muchas, no eres la única. No soy tu fan, por si acaso. Solo deseaba hacer negocio, no te confundas, para negocio sirves, chamita arepita”.

Liumary no dudó en responder haciendo referencia al historial de violencia de Kelvin: “Ya veo por qué te tildan de agresor. Como te rechazo, discriminas. Pero bueno, te entiendo, es que nunca podrías tener una mujer como yo. Tendrías que medir mínimo 1.75 y dejar ese peinadito del 2017"

"Crees que puedes tener a alguien a la fuerza, pero te recuerdo que a tu país lo sangraste golpeando mujeres”, agregó.

Pese a la gravedad del reclamo, Kelvin se limitó a reaccionar con emojis de risa, ignorando las acusaciones de la joven.



Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO