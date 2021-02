Dalia Durán se presentó en el programa “Magaly TV: La Firme” junto a su abogado para pedirle el divorcio al cantante John Kelvin.

La madre de familia, de nacionalidad cubana, dijo entre lágrimas que desea tener una conciliación pacífica con el músico.

“Voy a cerrar un capítulo el día de hoy, pero quiero cerrarlo de la mejor manera y sin peleas porque yo no lo odio”, dijo Durán en el set de Magaly Medina.

“Siempre estaré para él, pero ya no como su esposa y ya no como pareja, pero el día que él me necesite yo voy a estar ahí”, añadió.

Dalia Durán señaló que ya no está dispuesta a perdonar los errores del padre de sus hijos, pero sí desea conciliar de manera legal y pacífica por el bien de sus menores hijos.

“No quiero ver al papá de mis hijos mal... Él no cuido de mí, pero eso se lo dejo al destino. Sí lo amé”, dijo entre lágrimas.

Dalia Durán llora en programa de Magaly Medina y le pide el divorcio a John Kelvin

