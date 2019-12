La última edición de el programa ‘El Dúo Perfecto’, espacio que conduce Gisela Valcárcel, contó con la participación de varios artistas, entre ellos el cantante de cumbia John Kelvin.

El cantante participó como refuerzo del concursante Nesty, por lo que tuvo que bailar con la modelo Melissa Paredes al ritmo de ‘La culebrítica’. Antes de iniciar su presentación, el intérprete ante insistencia de la conductora, reveló que la relación que mantiene con su esposa Dalia Durán, se encuentra pasando por un mal momento.

“Es hermosa, la quiero mucho, son 12 años de relación que tuve con ella, como en toda familia, hemos tenido momentos buenos y difíciles, y ahora estoy pasando por una crisis en familia con la madre de mis hijos”, afirmó el cumbiambero ante la ‘señito’.

El cantante expresó su deseo de poder salir de esa situación; sin embargo, no sabe cual será el destino de su relación. “Estamos tratando de sobrellevarlo y solucionarlo. Pero si vemos, de ambas partes, que no la relación no da para más…”, agregó.