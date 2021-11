Johanna San Miguel visitó este miércoles el programa “En boca de todos” y sorprendió a los conductores luego que se refiriera a la situación sentimental de Patricio Parodi.

“Johanna San Miguel, Patricio Parodi debería estar en el ‘Soltero codiciado de Esto es Guerra’”, interrogó Maju Mantilla a la actriz.

La conductora de “Esto es Guerra” al escuchar la pregunta respondió que estaban “desinformados” y pidió que el chico reality sea retirado de la competencia del “Soltero codiciado de ‘Esto es Guerra’”.

“Agua para mí. En el qué dijiste ¿Soltero codiciado Patricio Parodi? Qué desinformados están, saquen a ese chico de ahí”, puntualizó.

“Si amiga Johanna lo dice, hay que hacerle caso”, acotó Tula Rodríguez. “Patricio Parodi queda eliminado de ‘Soltero codiciado de Esto es Guerra’”, agregó por su parte Ricardo Rondón.

En un tono más serio, Johanna manifestó que ella no podía hablar sobre la vida privada de los chicos de EEG, pero agregó que la palabra “soltero” le queda grande a Patricio Parodi.

“Yo no me puedo meter en la vida personal de mis chicos, pero soltero es una palabra que le queda muy grande, tampoco podemos decir comprometido, tampoco, porque hasta que él no diga las cosas, si es que le da las ganas de decirlas, pero yo no me puedo meter en la vida”, terminó.

